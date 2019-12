Zum 1. Januar 2020 wird Marco Swoboda (48), Corporate Senior Vice President Finance, neuer Finanzvorstand von Henkel. Er folgt damit auf Carsten Knobel (50), der zum 1. Januar 2020 das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen wird.

„Wir freuen uns, mit Marco Swoboda einen hochqualifizierten internen Nachfolger für die Position des Finanzvorstands zu benennen. Er ist ein ausgewiesener Finanzexperte mit langjähriger, internationaler Erfahrung“, sagte Simone Bagel-Trah, die Vorsitzende des Aufsichtsrates und Gesellschafterausschusses.

Marco Swoboda wurde 1971 in Velbert geboren. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum begann er seine Karriere bei Henkel 1997 im Bereich Konzerncontrolling/Strategie.

Nach der Ausgründung der Chemiesparte von Henkel unter dem Namen Cognis wechselte er im Jahr 2000 in den Bereich Unternehmensentwicklung/M&A des neu entstandenen Teilkonzerns mit Sitz in den Niederlanden. Dort begleitete er den Verkaufsprozess an ein Private Equity-Konsortium und leitete später das Konzerncontrolling, bevor er 2006 wieder zu Henkel zurückkehrte. Hier stellte er das Funktions- und Beteiligungs-Controlling neu auf und übernahm 2009 zusätzlich die Verantwortung für die Unternehmensplanung des Konzerns. Von 2011 bis 2014 leitete er die Finanzorganisation in Asien/Pazifik von Shanghai aus. Anschließend kehrte er in die Zentrale nach Düsseldorf zurück und übernahm als Corporate Senior Vice President Finanzen die Leitung der weltweiten Finanzorganisation sowie der Bereiche Corporate Accounting, Beteiligungscontrolling und Corporate Finance/Treasury.