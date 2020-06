Weitere Veränderungen in der Führungsetage von Elemica: neben David Muse, der seit Juni seine neue Position als Geschäftsführer innehat, vergrößert das Netzwerk für Supply-Chain-Optimierung seinen Expertenstab um Matt McAluney als neuen Chief Commerical Officer (CCO). Gemeinsam mit seinem Team fokussiert sich McAluney künftig auf den Aufbau von Programmen, mit denen sich User Experience und Kundenzufriedenheit rund um die Elemica-Suite maximieren lassen.

Mit McAluney profitiert Elemica von mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Neukundenakquise sowie Vertriebs- und Unternehmensentwicklung. Zuletzt war McAluney als CEO und Senior Vice President of Sales and Service für ID Analytics tätig. Zuvor leitete er die Bereiche Neukunden und Marketingpartnerschaften als Vice President of Sales bei Equifax. Zugute kommen McAluney auch verschiedene Vertriebsaufgaben und Positionen in der Unternehmensentwicklung aus früheren Stationen seiner Karriere: unter anderem bei Unternehmen wie Proficient Systems, Yodlee, Parametric Technologies und Black and Decker. Als MBA-Absolvent der Emory University und ehemaliger BBA-Student der Loyola University verfügt er zudem über das nötige theoretische Know-how.