Merck hat heute nach Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörde sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen den Verkauf von Allergopharma an Dermapharm abgeschlossen. Mit dem erfolgreichen Vollzug der Transaktion fokussiert sich der Unternehmensbereich Healthcare noch stärker auf die Entwicklung innovativer Medikamente für schwer behandelbare Krankheiten.

Das Allergie-Geschäft von Merck in Europa ist zum 31. März an Dermapharm übergegangen. Der Übergang des Allergopharma-Geschäfts in China wird für das zweite Halbjahr 2020 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.