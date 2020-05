Messer hat eine neue Kohlendioxid (CO2)-Anlage in Keyes, Kalifornien, in Betrieb genommen.

Das größte familiengeführte Industriegaseunternehmen Messer hat eine neue Kohlendioxid (CO 2 )-Anlage in Keyes, Kalifornien, in Betrieb genommen. Von dort aus werden Kunden in Nordkalifornien und den umliegenden Regionen beliefert. Der Industriegasespezialist stärkt damit Präsenz auf dem westamerikanischen Markt, wo Messer bereits zwei weitere CO2-Anlagen sowie zwei Luftzerlegungsanlagen betreibt.

Die neue Anlage liefert täglich bis zu 450 t CO 2 , das in kohlensäurehaltigen Getränken, beim Frosten und Kühlen von Lebensmitteln sowie in der Elektronikindustrie der Region zum Einsatz kommt. Seit Kurzem arbeitet Messer mit Aemetis zusammen und bezieht Roh-CO 2 zur Verarbeitung aus dessen Ethanolanlage. Aemetis aus Cupertino, Kalifornien, hat sich auf die Herstellung von Kraftstoffen und Chemikalien durch innovative Technologien spezialisiert, die traditionelle erdölbasierte Produkte durch Produkte aus Bioraffinerien ersetzen.