Seit dem 1. Februar 2020 hat Miebach Consulting Deutschland einen neuen Geschäftsführer (CEO): Jochen Schühle. Er war zuvor neun Jahre Geschäftsführer der Miebach Büros in den Vereinigten Staaten und Kanada. Gemeinsam mit Wolfram Süssenguth (COO) ist er nun für die Leitung des Logistik- und Supply-Chain-Beratungsunternehmens in Deutschland verantwortlich.

Mit Jochen Schühle sind die Standorte USA und Kanada gewachsen und die Marke Miebach wurde auf dem nordamerikanischen Markt etabliert. In Deutschland soll der Wachstumskurs fortgesetzt und die Marktposition u.a. mit den Services im Bereich Digitalisierung, Supply Chain Transformation und Change Management gestärkt werden.

Jürgen Hess, der bisherige Geschäftsführer der deutschen Miebach-Gesellschaft, wechselt zum 1. April 2020 zu 100% in die Holding-Geschäftsführung. Diese Rolle führte er bereits seit 2003 anteilig aus. Unter der 18 Jahre umfassenden Geschäftsführung von Jürgen Hess konnte das Unternehmen in Deutschland den Umsatz mehr als verdoppeln und den ganzheitlichen Beratungsansatz mit Supply Chain Consulting und Engineering in Deutschland ausbauen.

Die Geschäftsführung der Standorte USA und Kanada hat seit Anfang 2020 Bernard Tremblay inne, der zuvor in der Geschäftsleitung sowie Leiter des kanadischen Standorts in Montreal war.