Das US-Materialwissenschaftsunternehmen Milliken mit Hauptsitz in Spartanburg, South Carolina, hat die Borchers-Gruppe von The Jordan Company übernommen. Die Transaktion wurde am 28. Januar 2020 offiziell abgeschlossen. Borchers ist ein Spezialchemieunternehmen, das für innovative Hochleistungsbeschichtungsadditive und spezielle Katalysatorlösungen bekannt ist.

"Borchers bringt Fachwissen, Produkte und Kundenkenntnisse in der Farben- und Lackindustrie mit", kommentierte Russ Rudolph, Senior Vice President des Milliken-Geschäftsbereichs Coating Additives. "In Kombination mit Millikens Engagement für Investitionen in langfristige, nachhaltige Innovationen und die globale Reichweite im Spezialchemikalienmarkt wird die Übernahme Lösungen für die Märkte und Kunden, die wir bedienen, beschleunigen", so Rudolph weiter.

Borchers mit Hauptsitz in Westlake, Ohio, verfügt über ein breites Portfolio an Additiven für den Beschichtungs-, Druckfarben- und Klebstoffmarkt mit einer umfassenden Palette an kobaltfreien Trocknungs- und Dispergiermitteln, Rheologiemodifizierern, Netzmitteln, Polymerisationskatalysatoren und Haftvermittlern.

Während der Integration von Borchers in Milliken wird der tägliche Betrieb ohne Unterbrechung fortgesetzt, einschließlich der Beziehungen zu bestehenden Lieferanten und Kunden.