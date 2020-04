Auf Beschluss des Namur-Vorstandes wurde Nils Weber, Bayer, ab 1. April 2020 zum Geschäftsführer berufen. Er tritt die Nachfolge von Heinrich Engelhard an, der zum gleichen Zeitpunkt ausscheidet.

Nils Weber machte eine Ausbildung zum Chemikanten. Im Anschluss daran studierte er Chemietechnik (Instrumentelle Analytik) an der „University of Applied Science Magdeburg Stendal“. 2010 trat er in die Bayer Technology Services als Applikationsingenieur für Prozessanalysentechnik (PAT) ein. Nach kurzer Zeit wechselte er zu Bayer Business and Technology Services (USA) in Baytown, TX), wo er ein Jahr lang als Project Lead im Bereich PAT tätig war. Nach seiner Rückkehr begann er bei der Invite als PAT Experte. 2015 wechselte er zurück zu Bayer, wo er im Bereich PAT mit steigender Verantwortung, zuletzt als Principal Expert aktiv war. Nils Weber beteiligte sich seit 2019 im Namur AK 3.6.1 „Funktionale Sicherheit“ und wirkte bei NOA PAT (Namur/ZVEI) mit.