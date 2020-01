Paul Netzsch erweitert zum 1. April 2020 die Geschäftsführung der Erich Netzsch Holding. Mit dem 33-jährigen Betriebswirt steht ein weiteres Mitglied der Gesellschafterfamilie mit an der Spitze der Unternehmensgruppe. Paul Netzsch wird zukünftig gemeinsam mit den Geschäftsführern Moritz Netzsch und Jens Niessner als Dreierspitze agieren.

Das erste Jahr seiner neuen Tätigkeit wird Paul Netzsch ohne feste Ressortverantwortung sein und die Zeit nutzen, die Gruppe in allen Bereichen intensiv kennenzulernen. Mit zwei Masterabschlüssen der Universität St. Gallen und des CEMS International Management Programmes in Barcelona sowie einer mehrjährigen Führungsposition in einem mittelständigen Familienunternehmen ist der 33-jährige Betriebswirt für die zukünftige Aufgabe sehr gut vorbereitet. „Auf Basis der Erfolge der letzten Jahre können wir Netzsch gemeinsam für ein immer dynamischeres Umfeld rüsten und an der Strategie für die nächsten fünf Jahre arbeiten , so Paul Netzsch.