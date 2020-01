Ab 1. Januar 2020 ergeben sich in der Geschäftsleitung der Firma Rico Sicherheitstechnik mit Sitz im schweizerischen Herisau personelle Änderungen: Aleksandar Agatonovic wird künftig die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen, das auf Sicherheitslösungen im Bereich des konstruktiven Explosionsschutzes sowie der gasdichten Luftabsperrung spezialisiert ist. „Ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe und die Arbeit in unserem neu aufgestellten Team der Geschäftsleitung. Unser Erfolg bestärkt uns darin, dass wir den richtigen Weg gehen und unsere Lösungen am Markt sehr gut ankommen. Wir werden daher auch in Zukunft unsere Richtung fortsetzen und viel Energie in unsere Forschung und Entwicklung stecken, um so zukunftsorientierte Produkte anbieten zu können“, erklärt Agatonovic, der zuvor bereits als stellvertretender Geschäftsführer, Leiter Verkauf, Marketing, Produktmanagement, F&E sowie After Sales bei Rico tätig war. Inhaber und bisheriger Geschäftsführer Daniel Zellweger übergibt die Geschäfte an seinen Stellvertreter, um sich künftig voll und ganz seiner Tätigkeit bei der FireEx Consultant GmbH sowie IT-Branchenlösungen zu widmen. Er wird jedoch weiterhin als Verwaltungsratspräsident fungieren.