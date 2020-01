Mit einem neuen Team startet der Vorstand der Tesa ins neue Jahr. Wie bereits im September 2019 bekanntgegeben wurde, hat Norman Goldberg am 1. Januar 2020 das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernommen und die Nachfolge von Robert Gereke angetreten, der zum 31. Dezember 2019 in den Ruhestand gegangen ist. Der promovierte Chemiker Goldberg war in den vergangenen drei Jahren für das industrielle Direktgeschäft des internationalen Technologie-Konzerns mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg verantwortlich.

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2020 hat der Aufsichtsrat Angela Cackovich in den Vorstand bestellt. Sie leitet in dieser Position zukünftig den Bereich Direct Industries. Angela Cackovich war seit 2011 bei der Henkel in verschiedenen globalen Management-Positionen tätig. Unter anderem verantwortete sie das Geschäft mit Klebstoffen für die Automobil- und die Luftfahrtindustrie in Europa, den USA und Lateinamerika sowie das weltweite Geschäft mit Klebstoffen für Bauindustrie und Handwerk.

Jörg Diesfeld, bis Ende 2019 Vice President Finance Pharmacy & Selective Brands bei Beiersdorf, folgt mit Beginn des Jahres als neuer Finanzvorstand auf Jan Christoph Teetz, der seit 2006 diese Position ausgeübt hatte und sein Mandat zum 30. April 2020 niederlegen wird. Jörg Diesfeld startete seine Karriere 1998 als Betriebswirt und Strategic Management Consultant bei der Boston Consulting Group. Seit 2003 übte er bei Beiersdorf verschiedene leitende Positionen aus, darunter als Finance Director in Russland und Regional Vice President Finance in den USA.

Den vierköpfigen Vorstand komplettiert Oliver Höfs, Er ist bereits seit 21 Jahren im Unternehmen und verantwortet seit 2016 als Vorstand Trade das Handelsgeschäft des Konzerns. Internationale Erfahrungen hatte Höfs zuvor unter anderem als Geschäftsführer der Tochtergesellschaften in Korea und China sowie als Regionalleiter Osteuropa gesammelt.

„Ich freue mich, mit diesem starken Team an den Start gehen zu dürfen“, so Norman Goldberg. „Die Herausforderungen in vielen Branchen und Märkten sind derzeit hoch und wir wollen Tesa konsequent als international führenden Anbieter von innovativen, technologisch anspruchsvollen Klebelösungen weiterentwickeln.“

Personelle Veränderungen gibt es ab 1.

Januar 2020 auch im Aufsichtsrat. Für den langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Schmidt rückt der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Martin Stark an die Spitze nach. Neu im Gremium ist Dessi Temperley, Finanzvorständin bei Beiersdorf.