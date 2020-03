In seinem Ganzjahresergebnis 2019 berichtet Nouryon einen weiteren Anstieg der Profitabilität, trotz schwierigen Bedingungen in einigen Endmärkten. Das bereinigte EBITDA stieg um 5% auf 1.128 Mio. EUR, vornehmlich durch Margenoptimierung und Kosteneinsparprogramme. Ein leichter Volumenrückgang wurde durch günstige Effekte aus einem Preis- und Produktportfoliomix mehr als ausgeglichen, so dass der Umsatz geringfügig anstieg. Der Umsatz lag mit 5.082 Mio. EUR auf Vorjahresniveau.

„Dies sind erneut sehr solide Ergebnisse“, sagt CEO Charlie Shaver: „Unsere Initiativen zur Commercial Excellence und zu operativen Verbesserungen sowie unsere Kostendisziplin haben gezeigt, dass wir auch bei ungünstigen Marktbedingungen unsere Profitabilität verbessern können.“

Dank des verbesserten bereinigten EBITDA und der starken Liquiditätslage des Unternehmens konnte die Fremdkapitalquote verringert werden; unter anderem durch eine vorzeitige Rückzahlung von Schulden in Höhe von 110 Mio. USD (entspricht in etwa 100 Mio. EUR) im vierten Quartal. Nouryon hat kürzlich seine in Euro und US-Dollar festgelegten Darlehen neu verhandelt und die jährlichen Zinsbelastungen um ungefähr 18,5 Millionen Euro verringern können.

Shaver fügt hinzu, dass das Unternehmen auch weiterhin in die Erweiterung seiner Kapazitäten und passende Zukäufe investieren werde, um das Wachstum seiner Kunden zu fördern. Zu den wesentlichen Wachstumsinvestitionen im Jahr 2019 gehörten der Ausbau der Produktionskapazitäten von organischen Peroxiden in China, Mexiko und den USA sowie von Kieselsol und expandierten Mikrosphären in Schweden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Jahr 2019 die Übernahme eines führenden Herstellers von Metallalkylen in China abgeschlossen. Kürzlich gab das Unternehmen zwei weitere Vorhaben bekannt, um sein Portfolio weiter zu optimieren: die Übernahme des Geschäfts mit Carboxymethyl-Cellulose der J.M. Huber Corporation sowie die Veräußerung seines Geschäfts mit redispergierbarem Polymerpulver an Celanese.