Durch eine Rahmenvereinbarung sichert sich Nouryon die Unterstützung der von Semiotic Labs entwickelten selbstlernenden Technologie, um den Zeitpunkt der Wartung und des Austauschs von Pumpen und anderen rotierenden Geräten vorherzusagen. Die Technologie wurde bereits in der Chloranlage von Nouryon im Werk Ibbenbüren implementiert und wird nun an sieben weiteren Standorten in Europa eingeführt.

Die SAM4-Technologie verwendet elektrische Wellenformen, die 90 % des bevorstehenden Wartungsbedarfs an rotierenden Geräten wie Pumpen, Kompressoren und Förderanlagen bis zu fünf Monate im Voraus genau vorhersagen können. Dies gibt Zeit, um kritische Ausrüstungen während geplanter Stopps zu reparieren oder zu ersetzen. Außerdem lassen sich so unerwartete Produktionsunterbrechungen verhindern sowie die Zuverlässigkeit der Versorgung und die Prozesssicherheit verbessern.

Semiotic Labs wurde 2015 im niederländischen Leiden gegründet und war 2018 einer der Gewinner von Nouryons Start-up Wettbewerb Imagine Chemistry. Marco Waas, Director R&D and Technology Industrial Chemicals bei Nouryon, sagt: „Die Zusammenarbeit mit Start-ups wie Semiotic Labs ermöglicht es uns, neue Technologien zu erschließen, die erhebliche Vorteile bieten können.“ Diese Lösung für die vorausschauende Instandhaltung könne erheblich dazu beitragen, die Leistung der Anlagen zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Simon Jagers, Gründer von Semiotic Labs, fügt hinzu: „Seit der Challenge Imagine Chemistry im Jahr 2018 arbeiten wir gemeinsam an einem Pilotprogramm, um unsere Technologie zu testen und zu verbessern. Ich freue mich, dass es in der realen Produktion einen Unterschied macht und auf die weitere Umsetzung in Kooperation mit Nouryon.“

Jack Saville von Semiotic Labs erläutert in einem aktuellen CHEManager-Beitrag detailliert die Vorteile der Technologie und fasst diese zusammen: "Die vorausschauende Instandhaltung hilft den Eigentümern von Chemieanlagen, die Ausfallzeiten kritischer Anlagen zu reduzieren, den Anlagenbetrieb zu verbessern (z.B.

durch Verbesserung der Effizienz und Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit) und die Anlagensicherheit zu erhöhen. All diese Faktoren veranlassen viele Chemieanlagenbesitzer, ernsthaft über die Einführung von Strategien der vorausschauenden Instandhaltung nachzudenken."