Nouryon setzt seine Pläne zur Wachstumsbeschleunigung mit einer Vereinbarung zur Übernahme des Carboxymethyl-Cellulose-Geschäfts (CMC) von J.M. Huber fort. Die Transaktion wird das Produktportfolio von Nouryon im Bereich CMC, einem nachhaltigen, biobasierten wasserlöslichen Polymer, das als Verdickungsmittel, Bindemittel, Stabilisator und Filmbildner verwendet wird, erheblich erweitern. Die Unternehmen haben weitgehend komplementäre Positionen in den CMC-Endmärkten, zu denen Haushalts- und Körperpflege, Bergbau, Lebensmittel, Pharmazeutika sowie Papier und Verpackung gehören.

Die Übernahme unterstreicht die Strategie von Nouryon, in attraktive Wachstumsmärkte zu investieren, einschließlich genau zum Geschäft passenden (Bolt-on) Akquisitionen. Das Unternehmen stellt eine komplette Produktlinie von CMC-Sorten her, bedient Kunden in mehr als 80 Ländern und erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 135 Mio. EUR. Es umfasst eine Produktionsanlage von Weltrang sowie eine hochmoderne F&E-Einrichtung in Äänekoski, Finnland. Etwa 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens werden zu Nouryon wechseln.

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, dieses hochwertige Geschäft zu erwerben", betont CEO Charlie Shaver: „Mit einer umfangreichen Produktpalette, die unser bestehendes CMC-Portfolio ergänzt, wird dieses Geschäft es uns ermöglichen, unseren derzeitigen und zukünftigen Kunden ein wesentlich breiteres Spektrum an Lösungen anzubieten. Diese Übernahme bestätigt auch unser Engagement, in nachhaltige Wachstumsfelder zu investieren.“ Man freue sich darauf, die Mitarbeiter in der Nouryon-Familie willkommen zu heißen.

„Wir möchten unseren Mitarbeitern im CMC-Geschäft für ihre langjährige Tätigkeit für die J.M. Huber und ihr starkes Engagement in unsere Werte Sicherheit, Umweltverträglichkeit und operative Exzellenz danken", sagt Mike Marberry, CEO & Präsident der J.M. Huber. „Wir freuen uns sehr, dass Nouryon unsere Kernwerte teilt, der neue strategische Eigentümer dieses Geschäftsbereichs wird und unseren langjährigen CMC-Kunden weiterhin hervorragende Produkte und Dienstleistungen anbieten kann.“

Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.