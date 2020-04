Den Übergang zwischen Zusteller und Empfänger neu denken – hierzu möchte Nox Nachtexpress mit persönlicher Beratung und der Website kontaktlose-logistik.de beitragen. Das Ziel hierbei ist, die Ausbreitung des Coronavirus SARS CoV2 einzuschränken.

Die aktuellen Ereignisse stellen auch die Logistik vor neue, nicht geahnte Herausforderungen. Um die Menschen zu schützen und die Infektionskette zu unterbrechen, müssen Prozesse neu gedacht werden. Dazu gehört auch der Empfang von Warensendungen.

„Zusteller, die Ersatzteile oder Verbrauchsmaterialen zustellen, kommen während ihrer Auslieferungstour mit einer Vielzahl von Menschen in Kontakt. Jeder Einzelne kann infektiös sein, ohne dass er es weiß, und seine Mitmenschen infizieren. Damit wird der Zusteller, der verantwortungsbewusst und umsichtig seinen Job erledigt, gewissermaßen zu einem Risikofaktor, ohne dass er es will oder viel dagegen tun kann. Beeinflussen können wir dies nur, indem wir den persönlichen Kontakt zwischen Empfänger und Zusteller vermeiden – so wie wir es im Nachtexpress mit der quittungslosen Zustellung bereits seit über 55 Jahren umsetzen“, so Donald Pilz, CEO von Nox Nachtexpress.

Angesichts der aktuellen Situation hat sich das Unternehmen deshalb dazu entschlossen, seine Expertise rund um die kontaktlose Zustellung zu teilen und Unternehmen in diesen schweren Zeiten zur Seite zu stehen. Als erste Informationsquelle wurde dazu eine Website geschaltet, auf der Interessenten einen ersten Überblick finden und einen Schnelltest zur Implementierung der kontaktlosen Logistik machen können. Geplant sind zudem weitere Informationsmaterialien wie bspw. ein White Paper.

www.kontaktlose-logistik.de