OMV erwirbt von Mubadala Investment weitere Anteile an Borealis. Der österreichische Petrochemiekonzern, der zurzeit 36% der Anteile an Borealis hält, wird weitere 39% von Mubadala übernehmen und damit seinen Anteil auf 75% erhöhen. Mubadala wird einen Anteil von 25% behalten. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2020 erwartet und unterliegt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Borealis erzielte im 2019 weltweit einen Gesamtumsatz von 9,8 Mrd. EUR und einen Nettogewinn von 872 Mio. EUR.

Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV: „Diese Transaktion ist nicht nur ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie, sondern die größte Veränderung in der Geschichte der OMV. Damit wird die OMV zu einem globalen Öl-, Gas- und Chemiekonzern, dessen integriertes Geschäftsmodell vom Bohrkopf bis zu hochwertigem Kunststoff reicht und den Konzern für eine klimaverträgliche Zukunft neu positioniert.“

Musabbeh Al Kaabi, CEO, Petroleum & Petrochemicals, Mubadala, sagt: „Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Borealis ein führendes Unternehmen in seinem Sektor sein wird. Wir behalten einen erheblichen Anteil an dem Unternehmen, und zwar über die direkte 25%ige Beteiligung, die wir zusammen mit unserer bestehenden 24,9%igen Beteiligung an der OMV halten. Als bedeutender Aktionär der OMV, erkennen wir die starke strategische Eignung und den ergänzenden Charakter des Geschäfts von Borealis beim Ausbau ihrer Position im Downstream Bereich an.“

Borealis mit Hauptsitz in Wien/Österreich, beschäftigt derzeit rund 6.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 120 Ländern tätig. In Zusammenarbeit mit Borouge, einem Joint Venture mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), und mit Baystar, einem Joint Venture mit Total in Texas/USA, bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Produkte für Kunden weltweit an. Borealis erzielt stetig starke Finanzergebnisse. Als weitere Folge dieser Transaktion wird OMV den 40%igen Anteil von Borealis an Borouge und den 50%igen Anteil an Baystar at-equity konsolidieren.

„Der Markt für nachhaltige Chemikalien und die Volumina der Kreislaufwirtschaft sind sehr interessant und zeigen ein starkes Wachstum.

Sowohl die OMV als auch Borealis haben diese Chance erkannt und werden nun ihre Kräfte bündeln. Damit wird die Wertschöpfungskette noch weiter verlängert, nämlich über den Lebenszyklus von Kunststoffprodukten hinaus“, sagt Thomas Gangl, Vorstandsmitglied und Chief Downstream Operations Officer.