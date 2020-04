Die Oqema-Gruppe ist eine exklusive Agentur- und Vertriebspartnerschaft mit Chemada eingegangen. Chemada Industries ist ein führender Hersteller mit Schwerpunkt auf Forschung, Entwicklung und Produktion von Feinchemikalien für die Pharma-, Agrar- und Spezialchemieindustrie. Im Rahmen der Partnerschaft wird die Oqema-Gruppe für Chemada als Agentur und Distributor in Europa agieren – für das gesamte Angebot an qualitativ hochwertigen bromierten Zwischenprodukten und Reagenzien zur Bromierung. Darüber hinaus werden auch auf andere Technologien basierende Auftragssynthesen nach Benelux, Frankreich, Deutschland, Dänemark, in die Schweiz, nach Großbritannien, Tschechien, Slowenien, ins Baltikum sowie nach Italien und Ungarn liefern.

James Berwick, Group Director Specialities bei Oqema, sagte: „Für uns als führenden Distributor von Spezialprodukten, vertreten in derzeit 21 Ländern Europas, bedeutet das Zwischenprodukte-Geschäft von Chemada eine starke Erweiterung unseres Portfolios. Da die Oqema-Gruppe ihr Angebot an chemischen Zwischenprodukten weiter ausbauen möchte, bemühen wir uns verstärkt, die Branchenführer und Innovatoren mit starker Marken- und Marktreputation in wichtigen Bereichen unseres Portfolios ins Spiel zu bringen. Deshalb sind wir sehr stolz, als exklusiver Vertriebspartner für Zwischenprodukte in den großen europäischen Ländern fungieren zu dürfen. Unsere Teams aus technischen Vertriebsexperten sind gut dafür gerüstet, die Chemada-Produkte in unserem Netzwerk anzubieten.“

Eyal Azulay, CEO von Chemada Industries, ergänzte: „Wir freuen uns auf diese neue Agentur- und Vertriebspartnerschaft mit der Oqema-Gruppe. Die große Markt- und Anwendungserfahrung der Oqema-Gruppe im Bereich Life-Science und Technical Industries, ihre erwiesene Leistungsfähigkeit in Sachen Wertschöpfung in den Distributionsmärkten sowie ihre Bereitschaft und Fähigkeit, das gesamte Chemada-Produktangebot zu repräsentieren, garantieren eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“