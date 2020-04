Zum 1. April hat Oqema Hartmut Kunz zum Finanzvorstand ernannt. In seiner neuen Rolle als CFO tritt er die Nachfolge von Sabine Moritz an und wird die Bereiche Konzernfinanzen, Controlling und Konsolidierung, Treasury, IT, Recht und Versicherung, Compliance, Datenschutz sowie Marketing und Kommunikation verantworten. „Mit Hartmut Kunz haben wir eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise als neues Vorstandsmitglied gewinnen können. Er hat während seiner Laufbahn eindrucksvoll bewiesen, dass er Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln kann. Dies durften wir auch schon in einem früheren Beratungsprojekt selbst miterleben“, so Peter Overlack.

„In einem Unternehmen etwas zu bewegen, ist das, was mich schon immer angetrieben hat“, sagt der gelernte Wirtschaftsingenieur Hartmut Kunz. Im Verlauf seiner Karriere bei Ernst & Young und Roland Berger verband Kunz fundierte Finanzkenntnisse mit operativen und strategischen Aspekten in einer Vielzahl von Handelsunternehmen.

„Die Oqema-Gruppe verfügt über ein enormes Netzwerk an Unternehmen in ganz Europa. Ich träume davon, unsere Produkte und Dienstleistungen grenzüberschreitend anzubieten und somit die Integration des Unternehmens voranzutreiben. Dazu brauchen wir schnelle Prozesse, gute Systeme und ein agiles Management. Daten und Technologie sind ein enormer Treiber für eine digitale Zukunft.“

Hartmut Kunz verfügt über 12 Jahre Erfahrung im internationalen Umfeld durch eine Vielzahl von Beratungsprojekten. Nach seinem Abschluss in Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität Dresden und Lyon startete er seine Karriere bei Ernst & Young im Bereich Transaktionen & Restrukturierung. Anschließend wechselte er zu Roland Berger, wo er zuletzt als Prinzipal Teil des Managementteams in den Bereichen Restrukturierung, Performance und Transformation am Standort München war.