Patrick Barthels ist seit 2016 Geschäftsführer der OQEMA Contract und Group Director Organika der Gruppe. Nach seinem Studium der Ökonomie kombiniert mit Verfahrenstechnik (technisch orientierte BWL) an der TU in Stuttgart startete er seine Laufbahn am Fraunhofer Institut für Organisation in Stuttgart (IAO), wechselte danach zu einem Automobilzulieferer zunächst als Assistent des Vorstandsvorsitzenden und später in verschiedenen weiteren Positionen. Danach setzte er dann seine Laufbahn im Shell-Konzern zunächst als Logistikverantwortlicher Lubricants Europe, später dann unter anderen als Supply Chain Manager Europe Aviation und als Mitglied des DACH Shell Downstream-Führungskreises und zuletzt als Commercial Manager Solvents Europa/AF/ME in Rotterdam fort. Bei der OQEMA-Gruppe ist er ab Januar 2020 Teil des Vorstands und verantwortet als CSO den Vertrieb und Einkauf, dazu werden alle Ländergesellschaften und die europäischen Business-Querschnittsfunktionen (Organika, Anorganika, KAM und Spezialitäten) an ihn berichten.