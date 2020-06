Seit dem 1. Mai 2020 verantwortet Volker Plücker als Group Vice President Industrial Filtration das industrielle Filtrationsgeschäft von Hengst. Vor seinem Eintritt war er u. a. 12 Jahre gesamtverantwortlich für den Bereich Industriefiltration von Mann und Hummel. Anschließend war er CEO der Firma Weber Hydraulik und zuletzt CEO in der Filtration Group für den Bereich der übernommenen Mahle Industriefiltration. Plücker tritt in die Geschäftsleitung bei Hengst ein und berichtet direkt an den CEO Christopher Heine. Weltweit arbeitet Hengst Filtration an 19 Standorten mit mehr als 3.000 Mitarbeitern an modernen Filtrationskonzepten. Die Produkte sind in vielfältigen Anwendungen der industriellen Luftfiltration aber auch in Robotern, medizinischen Reinräumen, Klimaanlagen oder Staubsaugern im Einsatz.