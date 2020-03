Pörner hat zum 1. März 2020 ein neues Kompetenz-Center geschaffen. Nachdem Siemens Österreich seinen Geschäftsbereich Wasser in Europa nicht mehr weiterführt, wurden die Wasser-Experten unter der Leitung von Robert Vranitzky in die Pörner Gruppe integriert.

Die Ingenieure des neuen Bereichs „Pörner Water“ verfügen über fundiertes verfahrenstechnisches Know-how und Kompetenz für industrielle Wasseraufbereitung sowie über langjährige Erfahrung im Projektmanagement und der Abwicklung internationaler Projekte.

Das Team hat in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von industriellen Wasser-aufbereitungsanlagen in Europa, Zentralasien und ausgewählten Ländern Afrikas geplant, technisch umgesetzt und erfolgreich in Betrieb genommen. Das Portfolio reicht von Wasseraufbereitungsanlagen im Upstream-Bereich für die Entölung von Lagerstättenwasser bis zur Aufbereitung von Prozesswasser im Downstream-Bereich.

Während die Anlagen zur Lagerstättenwasseraufbereitung primär aus Flotationseinheiten gefolgt von speziellen Medienfiltern (Walnussschalen-Filter) bestehen, kommt bei Anwendungen im Downstream-Bereich das gesamte Technologiespektrum der Prozesswasseraufbereitung zum Einsatz.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Innovationsprojekte für neue Technologieanwendungen in der Wasseraufbereitung für die Öl- und Gasindustrie durchgeführt sowie die Kunden bei der digitalen Transformation unterstützt.

Angesichts knapper werdender Süßwasserressourcen und steigender umwelttechnischer Anforderungen werden die Wasseraufbereitung und die Nutzung von Wasser in geschlossenen Kreisläufen immer wichtiger. Mit dem neuen Geschäftsbereich Wasser kann Pörner seine Kunden in der Prozessindustrie noch besser unterstützen, den Energie- und Wasserverbrauch und die Emissionen ihrer Anlagen nachhaltig zu minimieren.

Das Know-how aus der Realisierung von komplexen wassertechnischen Anlagen mit mehrstufigen Verfahren versetzt Pörner in die Lage, der Industrie maßgeschneiderte Projektlösungen anzubieten. Dieses Know-how wird in Zusammenarbeit mit den führenden Anbietern spezieller Wassertechnologien und Aufbereitungssysteme kontinuierlich ausgebaut.