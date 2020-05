Am 1. Mai trat Raoul Biskupek als Geschäftsführer der Allessa, Allessa Produktion und WeylChem Höchst, alle mit Sitz in Frankfurt, Deutschland, in die WeylChem Unternehmensgruppe ein. Bei der Allessa und der AllessaProduktion übernimmt er die Nachfolge von Präsident Uwe Brunk, der die Position interimistisch innehatte und wird Wolfgang Böhm in der Geschäftsführung von WeylChem Höchst unterstützen.

Raoul Biskupek ist Diplom-Kaufmann der Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland. Nach dem Studium trat er 1998 bei Merck ein und hatte verschiedene Finanzfunktionen für die Abteilung Laborchemikalien inne, bevor er im Jahr 2000 zu VWR Belgium wechselte, wo er als General Manager und Regional Manager für Belgien, Dänemark, Spanien & Portugal verschiedene Managementfunktionen besetzte. Danach wechselte er 2010 innerhalb der VWR-Gruppe zur VWR International Management Services, Deutschland, und übernahm die Rolle als Vice President Process Excellence & Production und ab 2013 als Vice President Global Chemical Manufacturing. Im Jahr 2018 war er Gründungsmitglied - und seitdem CEO - der Vancouver Island Chemicals.

Biskupek ist eine strategische Führungspersönlichkeit mit nachweislichen Erfolgen bei der Neuausrichtung des Geschäfts auf die Bedürfnisse des Marktes mit einer Leidenschaft für organisches Wachstum, das durch Geschäftsentwicklung durch M&A beschleunigt wird.