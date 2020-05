Gilead Sciences hat von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für das antivirale Prüfpräparat Remdesivir zur Behandlung von Covid-19 erhalten. Die EUA wird den breiteren Einsatz von Remdesivir zur Behandlung von hospitalisierten Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung erleichtern und den Zugang zu Remdesivir in weiteren Krankenhäusern im ganzen Land ermöglichen. Die Zuteilung der derzeit nur begrenzt verfügbaren Menge an Remdesivir wird auf der Grundlage von Leitprinzipien erfolgen, die darauf abzielen, den Zugang für geeignete Patienten, die dringend einer Behandlung bedürfen, unter Anleitung und in Zusammenarbeit mit der US-Regierung zu maximieren.

Das von Gilead ursprünglich gegen das Ebolavirus entwickelte Präparat Remdesivir ist für die Behandlung von hospitalisierten Patienten mit schwerer Covid-19-Krankheit zugelassen. Die optimale Behandlungsdauer wird derzeit noch in laufenden klinischen Studien untersucht. Im Rahmen der EUA werden je nach Schwere der Erkrankung sowohl eine 5-tägige als auch eine 10-tägige Behandlungsdauer vorgeschlagen. Die Zulassung ist zeitlich befristet und ersetzt nicht den formellen Prozess der Einreichung, Prüfung und Zulassung neuer Medikamente. Die EUA erlaubt die Verteilung und Notfallverwendung von Remdesivir nur für die Behandlung von Covid-19; Remdesivir bleibt ein Prüfpräparat und wurde von der FDA nicht genehmigt.