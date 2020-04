Für zunächst ein Jahr wurde ein Vertrag mit gleich fünf Unternehmen der Saint-Gobain-Gruppe geschlossen. Bereits zuvor hatte eine Zusammenarbeit zwischen der RWTH und der französischen Unternehmensgruppe im Rahmen verschiedener Projekte stattgefunden. Die neue strategische Partnerschaft soll die bereits bestehende Zusammenarbeit vertiefen und Synergien bündeln. Die RWTH Innovation betreut das Unternehmen als zentrale, hochschulübergreifende Forschungstransfereinheit im Rahmen der neuen Key Account Partnerschaft.

Kooperation findet in drei Bereichen statt

Im Bereich Forschung & Entwicklung (F&E) möchte das Unternehmen technische Herausforderungen mit der wissenschaftlichen Expertise der RWTH gemeinsam lösen. Darüber hinaus sollen Start-ups aus dem RWTH-Umfeld mit dem Unternehmen zusammengebracht werden. Zu guter Letzt setzt Saint-Gobain im Rahmen der Partnerschaft auf Open Innovation Formate mit Talenten der RWTH sowie auf eine Stärkung des eigenen Markennamens im Hochschulbereich.

Zum Auftakt der Zusammenarbeit fand im Februar bereits ein erstes Kick-off-Event in den Räumlichkeiten der RWTH Innovation statt. Mitarbeiter aller fünf Unternehmen der Saint-Gobain Gruppe waren vertreten und es wurden erste konkrete Maßnahmen für die kommenden Monate erarbeitet. So wurden unter anderem konkrete Fragestellungen in den Bereichen zukünftige Mobilität, neuartige Baustoffe, Recycling von Baustoffen oder auch der Simulation der Bauphysik identifiziert.

Die RWTH Innovation prüft nun, welche der identifizierten Herausforderungen von Saint-Gobain an der RWTH und/oder ihrem Ökosystem gelöst werden können. Zudem wird die RWTH Innovation im November 2020 einen studentischen Techathon zu relevanten Fragestellungen von Saint-Gobain organisieren.

Zusätzlich werden derzeit zukunftsorientierte Start-ups aus dem RWTH Umfeld identifiziert, die für die Unternehmensgruppe interessant sind und hinsichtlich einer möglichen Zusammenarbeit gescoutet.