Die Immenhausener Firma sera ComPress hat zum 31.3.2020 umfirmiert zu sera Hydrogen. Damit wolle die Unternehmensgruppe ihr Bekenntnis zum Zukunftsmarkt der Wasserstofftechnologie unterstreichen. Weiterer Geschäftsführer neben Carsten Rahier und Stephan Hillebrand wird Frank Kühneweg. Das Produktportfolio bleibt in vollem Umfang bestehen. Alle Industrien und Prozesse außerhalb der Wasserstofftechnik werden wie gewohnt betreut. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Behandlung von Wasserstoff und über 1.000 Wasserstoff-Kompressoren im Feld, könne die sera Unternehmensgruppe auf ein umfangreiches Know-how zurückgreifen. Als einziger Anbieter am Markt könne man drei verschiedene Technologien im Kompressorenbereich anbieten und damit alle Prozesse der Wasserstoffindustrie bedienen. Die Kernkompetenzen Dosier- und Kompressorentechnik werden von sera ProDos und sera Hydrogen vertreten.