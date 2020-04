Im Kampf gegen Covid-19 hat Sidel sein internationales Kompetenzzentrum für die Entwicklung von PET-Verpackungen und Blaslösungen in Frankreich in ein Produktionszentrum verwandelt und eine Ausnahmefertigung von Flaschen für hydroalkoholisches Gel gestartet. Eine erste Charge von 5.000 PET-Kunststoffflaschen für das Desinfektionsmittel wurde bereits an das Krankenhaus Dijon geliefert, eine weitere wurde an die Apotheken und Hospitäler der Stadt Le Havre (Normandie) gesandt.