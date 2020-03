Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, hat die Siegfried Gruppe beschlossen, den Gesundheitssektor in den Regionen, in denen sie mit Standorten vertreten ist, mit der Herstellung von Desinfektionsmittel aktiv zu unterstützen. Die Lieferungen erfolgen im Rahmen der Möglichkeiten kostenlos. In der Schweiz haben im Kanton Aargau bereits Lieferungen stattgefunden, im Kanton Wallis stehen sie kurz bevor. Auch am Standort Minden wurden bereits regionale Gesundheitsinstitutionen versorgt. An den anderen Standorten ist Siegfried in engem Kontakt mit den Behörden. Siegfried wird keine privaten oder kommerziellen Organisationen beliefern.