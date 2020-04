Im Zuge einer Kooperation hat die private, staatlich anerkannte Hochschule „Provadis School of International Management“ aus Frankfurt die beiden Online-Zertifikatskurse „Web Application Security“ und „Unternehmenssicherheit für Führungskräfte“ der Skytale Online Academy for IT-Security ins Seminarprogramm ihres Masterstudiengangs „Technologie & Management (MTM)“ aufgenommen. Studierende der Provadis Hochschule können die beiden Kurse ab sofort ganz im Rahmen ihres Studiums in ihrem Wahlpflichtbereich auswählen und bekommen dafür auch ECTS-Punkte; die Kurse werden also voll angerechnet.

Der Kurs „Web Application Security“ vermittelt, wie Hacker arbeiten und wie Angriffe auf eine Web Applikation, eine Website oder einen Server aufgebaut sind. Die Studierenden lernen, einen Pentest durchzuführen, die Empfehlungen der OWASP umzusetzen, wie sie sich mit einfachen Mechanismen wirkungsvoll gegen Cyber-Angriffe schützen können und vieles mehr.

Im Fokus des Kurses „Unternehmenssicherheit für Führungskräfte“, in dem es darum geht, die Informationssicherheit als positiven Unternehmenswert zu verankern, stehen Management-Themen wie Vorbildfunktion, Unternehmenskultur und Personalführung, Risikomanagement sowie gesetzliche Grundlagen, Haftungsfragen und Angriffsmethoden von Cyberkriminellen, die speziell auf Führungskräfte abzielen.