Solvay hat mit dem führenden indischen Spezialchemikalienanbieter Anthea vor kurzem die Gründung eines Joint Ventures zur Fertigung von Catecholderivaten abgeschlossen.

In der neuen Firma Catàsynth Speciality Chemicals werden beide Unternehmen eng zusammenarbeiten, um den Bedürfnissen der Kunden nach Inhaltsstoffen für die Aroma-, Duftstoff-, Agro- und Pharmaindustrie weltweit nachzukommen. Das Joint Venture stellt derzeit eine neue, hochmoderne Produktionsstätte in Mangalore (Indien) fertig, die im ersten Quartal 2020 in Betrieb genommen wird.

„Wir produzieren schon seit 2010 Heliotropin für den Aroma- und Duftstoffmarkt in einem Werk von Crown Chemicals auf der Basis eines eigenen patentierten Verfahrens“, sagt Vincent Paul, Gründer & Vorstand der Anthea Gruppe. „Die Partnerschaft mit Solvay ermöglicht uns eine signifikante Steigerung unserer Produktionskapazitäten für Methylendioxybenzol und Heliotropin sowie eine Erweiterung unseres Portfolios an Derivaten für den Agrochemie- und Pharmamarkt.“

Der Vertrag wird voraussichtlich Anfang des ersten Quartals 2020 endgültig abgeschlossen.