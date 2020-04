Während der Coronakrise hat Stada im März 2020 einen Rekord bei der Produktion von Arzneimitteln erzielt. Im März lag das Produktionsvolumen um mehr als 10% über dem historisch typischen Niveau. Somit hat das Unternehmen im März intern mehr als 63 Millionen Packungen, die mehr als 1,2 Milliarden Einzeleinheiten umfassen, über das globale Supply-Chain-Netzwerk hergestellt.

„Ich bin sehr stolz darauf, wie nicht nur unsere Kollegen in der Produktion, Qualitätssicherung und Logistik, sondern auch unsere Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten, sich weltweit dafür eingesetzt haben, die Arzneimittelversorgung unter diesen herausfordernden Bedingungen aufrechtzuerhalten", sagt CEO Peter Goldschmidt. „Gleichzeitig ist uns die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter derzeit ein ganz besonderes Anliegen.“

Die Produktions-, Verpackungs- und Logistikanlagen von Stada befinden sich hauptsächlich in den Kernmärkten wie Deutschland, Russland, Serbien, Großbritannien und Vietnam. In enger Zusammenarbeit mit dem Partnernetzwerk hat das Unternehmen seit Beginn der Coronakrise die Lagerbestände sowohl an Rohstoffen als auch an fertig dosierten Arzneimitteln aufgestockt. Zusätzliche Lagerflächen tragen auch dazu bei, dass die Produkte so nah beim Kunden wie möglich gelagert werden können.