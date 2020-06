Ineos Styrolution, weltweit tätiger Hersteller von Styrolkunststoffen, bekommt am 1. Juli einen neuen CEO. Kevin McQuade, der das Unternehmen seit dem 1. Januar 2015 als Chief Executive Officer leitet, wurde zum Chairman der Frankfurter Ineos-Tochtergesellschaft ernannt.

Steve Harrington, derzeit Präsident Global Styrene Monomer und Asien-Pazifik für Ineos Styrolution, wurde zum CEO ernannt und berichtet an McQuade. Der Wechsel wird zum 1. Juli 2020 wirksam. Harrington blickt auf eine 30-jährige Karriere in der chemischen Industrie zurück, die letzten 19 Jahre arbeitete er für Ineos in kaufmännischen und leitenden Managementpositionen. Der Chemiker verfügt außerdem über frühere Erfahrungen bei ICI und Unilever.

Ineos Styrolution ist ein führender Anbieter von Styrolkunststoffen mit Schwerpunkt auf Styrolmonomer, Polystyrol, ABS und Styrolspezialitäten. Ineos Styrolution beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und betreibt 20 Produktionsstätten in zehn Ländern. Im Jahr 2019 lag der Umsatz bei 5 Mrd. EUR.