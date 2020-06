Mit der Syngenta Group entsteht ein führendes Unternehmen in Agrarforschung und bei Agrarinnovationen. Syngenta mit Hauptsitz in der Schweiz, Adama mit Sitz in Israel und mit die Agrargeschäfte der in China beheimateten Sinochem bündeln damit ihre Aktivitäten. Die neue Gesellschaft wird ihren Hauptsitz in der Schweiz haben und 48.000 Mitarbeitende in mehr als 100 Ländern beschäftigen. 2019 erzielten die Unternehmen zusammen einen Umsatz von insgesamt 3 Mrd. USD.

Syngenta Group ist vom Start weg Weltmarktführer im Bereich Pflanzenschutz und weltweit die Nummer drei im Bereich Saatgut. In China ist das Unternehmen Marktführer bei Düngemitteln und zudem mit den Modern Agriculture Platform (MAP) Farmer Solution Centers auch der führende Anbieter von landwirtschaftlichen Dienstleistungen. Der Konzern bietet umfassende agronomische Lösungen sowie digitale Dienstleistungen für die Landwirtschaft an. Mit 15 Hauptproduktionsstandorten verfügt er über umfassende Kapazitäten, um Landwirte weltweit mit den von ihnen benötigten Lösungen zu versorgen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Innovationen, Technologien und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, die Landwirte dabei unterstützen, die Welt nachhaltig mit besseren Nahrungs- und Futtermitteln, Textilfasern und Heizmaterial zu versorgen und dabei gleichzeitig die verfügbaren Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen.

In der neuen Struktur gehören vier Geschäftseinheiten zum Konzern:

- Syngenta Crop Protection – unter der Leitung von Jon Parr mit Sitz in Basel, Schweiz

- Syngenta Seeds – unter der Leitung von Jeff Rowe mit Sitz in Chicago, USA

- Adama – unter der Leitung von Ignacio Dominguez mit Sitz in Tel Aviv, Israel

- Syngenta Group China – unter der Leitung von Hengde Qin mit Sitz in Shanghai, China

Erik Fyrwald, bisher CEO der Syngenta, wird das Amt des CEO der Syngenta Group übernehmen; der bisherige CEO von Adama, Chen Lichtenstein, wird die Funktion des CFO der Syngenta Group bekleiden.

Steve Landsman wird General Counsel und Laure Roberts wird Chief Human Resources Officer.

„Ich freue mich, dass wir mit der neuen Organisation ab sofort die gesamte Vielfalt und das vereinte Fachwissen unserer Teams in aller Welt nutzen können. Wir werden damit das breiteste Angebot an nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Produkten am Markt schaffen“, sagte Fyrwald.

Jedes der in die Syngenta Group eingegliederten Unternehmen kann auf eine lange, mitunter mehr als 250 Jahre umfassende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Neben der Schweiz, Israel und China ist der Konzern auch in vielen anderen Ländern tief verwurzelt, darunter in Brasilien, Großbritannien sowie in den USA, wo das globale Geschäft von Syngenta Seeds und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung ihren Sitz haben. Damit gehört die Syngenta Group zu den am breitesten aufgestellten Unternehmen der Welt.

Der neue Konzern legt großen Wert auf ethisches und integres Verhalten und ist bestrebt, nachhaltige Werte für alle Interessengruppen – von den Landwirten über die Mitarbeitenden und Lieferanten bis hin zur Gesellschaft – zu schaffen.