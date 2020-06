Unilever plant, die rechtliche Struktur des Konzerns unter einer einzigen Muttergesellschaft in England zu vereinheitlichen und so ein Unternehmen mit größerer strategischer Flexibilität zu schaffen. Nach einer umfassenden Überprüfung in den letzten 18 Monaten ist der Vorstand der Ansicht, dass der Übergang von der derzeitigen zweiköpfigen Rechtsstruktur zu einer einzigen Muttergesellschaft erhebliche Vorteile bringen wird. Außerdem will man die Flexibilität von Unilever für die Portfolio-Entwicklung, auch durch aktienbasierte Übernahmen oder Ausgliederungen stärken. Das wir als umso wichtiger erachtet, je mehr man von einem zunehmend dynamischen Geschäftsumfeld aufgrund der Covid-19-Pandemie ausgehen müsse.

Man rechnet zudem mit einer Stärkung der Corporate Governance von Unilever, indem zum ersten Mal eine gleiche Stimmbasis pro Aktie für alle Aktionäre geschaffen wird. Nach der Fertigstellung würde es eine Marktkapitalisierung, eine Aktiengattung und einen globalen Liquiditätspool geben, wobei die Notierungen der Gruppe an den Börsen von Amsterdam, London und New York beibehalten würden.

Nach dem Übergang zu einer rechtlichen Struktur mit einer einzigen Muttergesellschaft wird die starke Präsenz von Unilever sowohl in den Niederlanden als auch im Vereinigten Königreich unverändert bleiben. Infolge der Vereinheitlichung soll es weder im Vereinigten Königreich noch in den Niederlanden eine Änderung der Geschäftstätigkeit, der Standorte, der Aktivitäten oder des Personalbestands geben.