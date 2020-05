Im März 2020 hat Unitax-Pharmalogistik die Geschäftsführung erweitert: Neben dem geschäftsführenden Gesellschafter und CEO André Reich gehören ihr nun auch Steven Reinhold als CFO und Grit Jedamzik als COO an.

In seiner neuen Position als Chief Financial Officer ist Steven Reinhold, Sohn des Firmengründers André Reich, insbesondere für die strategische Ausrichtung und die Finanzen zuständig. der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann stieg 2010 ins Unternehmen ein.

Als Chief Operating Officer ist Prokuristin Grit Jedamzik für die Bereiche Lager, Customer Service, Transport und Herstellung verantwortlich; sie ist seit 2017 als Head of Supply Chain Management bei Unitax.

Der Schwerpunkt von André Reich als Chief Executive Officer liegt weiterhin auf dem Vertrieb inklusive Key Account Management.

Erweiterung und Anpassung aufgrund von Wachstum

Der Berliner Pharmalogistik-Dienstleister ist im Jahr 2019 aufgrund großer Nachfrage nach Outsourcinglösungen der Pharmaindustrie sowie durch spezielle Mehrwertleistungen, z. B. die Serialisierung verschreibungspflichtiger Medikamente und das Handling von Betäubungsmitteln wie Cannabis, stark gewachsen. Das machte nicht nur die Erweiterung der Lager- und Logistikflächen notwendig – auch die Unternehmensorganisation passt sich den neuen Herausforderungen an. Die Neuaufstellung der Geschäftsführung ist dafür ein wichtiger Schritt.