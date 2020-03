Die Verbio Vereinigte Bioenergie hat am Standort Zörbig eine Produktionslinie zur Herstellung von Desinfektionsmittel eingerichtet, um zur Bedarfsdeckung in Krankenhäusern und Apotheken während der Corona-Pandemie beizutragen. Aus dem sonst als Biokraftstoff eingesetzten Bioethanol wird jetzt ein Mittel zur Händedesinfektion gemäß Empfehlung der WHO produziert. Damit zeigt das Unternehmen, dass es in schwierigen Zeiten seine Kompetenzen schnell und versiert einzusetzen vermag, um die Gesellschaft zu unterstützen.

„Wir haben sofort nach Bekanntwerden der Knappheit von Desinfektionsmittel alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die technische Machbarkeit der Produktionsumstellung von Bioethanol als Kraftstoff zu Bioethanol als Basis für Desinfektionsmittel zu realisieren. Zeitgleich haben wir die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt und eine entsprechende Sondergenehmigung bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin beantragt. Diese wurde erteilt und wir dürfen nun ein Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion gemäß Empfehlung der WHO herstellen und an Krankenhäuser und Apotheken ausliefern“, sagt Oliver Lüdtke, zuständiger technischer Vorstand.

Das Team um Geschäftsführer Wolfram Klein hat am Verbio-Standort Zörbig in nur wenigen Tagen eine Produktion und Abfüllung für das Desinfektionsmittel eingerichtet. Was sich scheinbar einfach anhört, war allerdings eine echte Herausforderung: „Bioethanol, der als Biokraftstoff verwendet wird, ist nicht geschmacks- und geruchsneutral. Der gesamte Herstellungsprozess musste umgestellt werden, um diese wichtige Anforderung zu erfüllen“, erklärt Klein.

Darüber hinaus musste Verbio kurzfristig eine neue 24-Stunden-Abfüllung und die entsprechende Logistik für handelsübliche Verpackungseinheiten im Desinfektionsmittelbereich einrichten. Klein betont: „Normalerweise liefern wir unser Bioethanol in Tankzügen oder Tank-Lkw an unsere Kunden, die Mineralölunternehmen. Jetzt bieten wir Desinfektionsmittel in 10 l und 20 l Kanistern und 220-l Fässern an. Das ist ein großer Unterschied.“

Ab sofort läuft die Desinfektionsmittelproduktion auf Hochtouren, so dass Verbio in der Lage ist, bundesweite Anfragen von Krankenhäusern und Apotheken zu bedienen.

Aktuell werden 40.000 l Desinfektionsmittel pro Woche hergestellt. Die Produktionsmengen werden sukzessive weiter hochgefahren.