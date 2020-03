Vetter, eine global führende Contract Development und Manufacturing Organisation, hat Ende 2019 seine Entwicklungslabore an einem Standort in Ravensburg zusammengeführt. Die Arbeitsabläufe in dem hierfür umgebauten 1.800 m² großen Gebäude werden dadurch verbessert, was den Kundennutzen bei der Umsetzung komplexer Entwicklungsprojekte weiter steigert. Gebündelt wurden die Serviceleistungen der Prozessentwicklung, der Funktions- und Spezifikationsprüfungen von Verpackungssystemen, der chemisch-analytischen und biochemischen Analysen sowie der Partikelcharakterisierung. Modernste nicht GMP konforme Laborräume und -ausrüstungen in Kombination mit einem hochmodernen GMP-Analyselabor bieten ein optimiertes Arbeitsumfeld und eine erhöhte Kapazität. Derzeit arbeiten mehr als 50 Mitarbeiter in den neuen Laboren. Die Zusammenlegung vereinfacht den Informationsfluss innerhalb der Belegschaft, was den Austausch von Fachwissen sowie die Nutzung von Synergien optimiert. Zusätzlich wurde so eine verbesserte Arbeitsatmosphäre geschaffen. Auch die Kunden profitieren von der Zusammenlegung: Vorher fanden Entwicklungsstudien und entsprechende Analysen während der Prozess- und Materialentwicklung in unterschiedlichen Laboren an mehreren Standorten in Ravensburg und Langenargen statt. Durch die Bündelung der Services wurden Prozesse synchronisiert und damit Verzögerungen in den Arbeitsabläufen reduziert. Dies birgt zahlreiche Vorteile, sowohl für Kundenprojekte als auch unternehmensinterne Projekte.