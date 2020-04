Vinnolit produziert PVC-Spezialitäten und Suspensions-PVC, die für die Herstellung von Artikeln der Intensivmedizin, wie Blutbeutel, Schlauchsysteme, Sauerstoffmasken, Katheter, Infusions-Sets oder Tabletten-Blisterverpackungen sowie im Baubereich und im Automobilsektor benötigt werden. Um die medizinische Versorgung vor Ort zu unterstützen, hat der PVC-Hersteller 1.000 FFP2-Masken an das Corona-Zentrum Klinik Mühldorf gespendet.

Weitere insgesamt 500 FFP2-Atemschutzmasken hat das Unternehmen an die Wirtschaftsförderung Landkreis Traunstein für die Notversorgung von Pflegeeinrichtungen sowie an Seniorenzentren unter anderem in Burghausen, Waldkraiburg und Ismaning gespendet.

„Wir als Vinnolit danken den Mitarbeitern der Inn-Kliniken Altötting und Mühldorf für ihren großartigen Einsatz in dieser gesundheitlichen Krisensituation. Als Unternehmen aus der Region ist es uns ein besonderes Anliegen, das lokale Corona-Zentrum Klinik Mühldorf zu unterstützen“, kommentiert Geschäftsführer Karl-Martin Schellerer die Spende. „Es ist uns wichtig, dass sich insbesondere diejenigen, die aktiv Hilfe leisten auch selber schützen können.“

„Wir danken auch unseren eigenen Mitarbeitern und den Beschäftigten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, die wichtige systemrelevante Vorleistungen auch für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung erbringen“, so Schellerer. „Wir können diese Krise nur gemeinsam überwinden.“