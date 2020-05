Im Zuge der Neuausrichtung bei den Verbänden FDBR, WVIS und SET haben die Mitglieder einen neuen Verbandsnamen gewählt. Der zuletzt unter dem Namen SET agierende Verbändeverbund tritt ab sofort auf als VAIS Verband für Anlagentechnik und IndustrieService. Der VAIS ist ein Fach- und Wirtschaftsverband zur Förderung und Vertretung der fachlichen und wirtschaftlichen Belange seiner Mitglieder.

Mit mehr als 700.000 Mitarbeitern und einem Geschäftsvolumen von 65 Mrd. EUR repräsentiert der Verband einen bedeutenden Wirtschaftsbereich in Deutschland. Der Verband steht ein für Ausbildung, Qualifizierung und Integration von Fachkräften für den Technologiestandort Deutschland, die Entwicklung und Umsetzung modernster Technologien in der Industrie für den Übergang in eine klimaneutrale und zunehmend digitalisierte Gesellschaft sowie für die Optimierung der industriellen Wertschöpfungsketten durch Integration der Produkte und Dienstleistungen unserer Branche.

In der Online-Mitgliederversammlung am 7. Mai 2020 stimmten die Mitglieder auch über die Aufstellung neuer Fachbereiche für die interne und externe Arbeit des neuen Verbandes ab. Die neuen Fachbereiche bilden mit ihren Schwerpunkten „Anlagenbau & Komponenten“, „Industrie- & Anlagenservice“, „Digitalisierung & Künstliche Intelligenz“, „Neue Technologien & Umwelt“ sowie „Wirtschaftspolitik & Imageförderung“ die Kernthemen der Branche ab. VAIS-Vorstandsvorsitzender Jörg Klasen geht davon aus, dass nach der Zuordnung der Mitgliedsunternehmen zu den neuen Fachbereichen bereits vor der Sommerpause die Arbeit an den neuen Themen beginnen kann.

Insbesondere für den neu eingerichteten Fachbereich „Wirtschaftspolitik und Imageförderung“ hat Lothar Meier klare Vorstellungen: „Wir benötigen ein effizientes Netzwerk innerhalb der serviceorientierten Zielbranchen und qualifizierte Kontakte nach Berlin, um die Bedeutung unserer Branche für die deutsche Industrie zu verdeutlichen und die Anliegen aber auch die Lösungsangebote unserer Mitglieder nachhaltig in der Wirtschaft und gegenüber politischen Entscheidungsträgern adressieren zu können.“

Den Vorstandsvorsitz nimmt Jörg Klasen, Standardkessel Baumgarte Holding, wahr, der bereits seit 2013 das Verbandsgeschehen als Vorsitzender für den FDBR verantwortete und gemeinsam mit Lothar Meier, Infraserv Höchst (vormals WVIS) und Klaus Dieter Rennert, Hitachi Power Europe (vormals SET), die Verbändefusion umsetzte.

Lothar Meier wurde im April vom derzeit 14-köpfigen Vorstand zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Als Schatzmeister wurde Niklas Wiegand, Bilfinger, gewählt.