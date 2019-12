CHEManager: Herr Schlünken, die deutsche Chemieindustrie leidet unter einer schwachen Konjunktur und einer verhaltenen Nachfrage. Eine Trendwende ist aktuell nicht in Sicht. Wie läuft das Spezialchemiegeschäft von Altana in diesem Umfeld?

C. Schlünken: Wir sind in Bezug auf unsere Kundenindustrien sehr breit und robust aufgestellt und nicht von einzelnen Branchen abhängig. Größte Abnehmer sind die Automobil- und Bauindustrie sowie die Druck- und Verpackungsindustrie. Darüber hinaus beliefern wir eine Vielzahl weiterer Branchen.

Wie ist der Konzern regional aufgestellt?

C. Schlünken: In grober Näherung erzielen wir etwas mehr als ein Drittel unseres Umsatzes in Europa, knapp ein Drittel in Amerika und ein Drittel in Asien. Dabei war Asien in den vergangenen Jahren der Wachstumstreiber für fast alle unsere Geschäftsbereiche, insbesondere gilt dies für Byk und Elantas.

„Wir begreifen den Umbruch in der Auto­mobilindustrie als Chance,

um ein deutliches Wachstumspotenzial zu erschließen."

Inwieweit beeinflussen die Handelskonflikte mit China und den USA Ihr Geschäft?