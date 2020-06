Die Modellierung physikalischer und chemischer Prozesse kann zur Optimierung derselben eingesetzt werden. Das Aufsetzen entsprechender Modelle ist dank der Entwicklung benutzerfreundlicher Simulations-Tools in den letzten Jahren einfacher geworden und Simulation wird im Rahmen der Digitalisierung der Prozessindustrie verstärkt genutzt. Wichtig für den Einsatz ist, dass alle beteiligten und miteinander verbundenen Prozesse auch abgebildet werden können – in der Regel wird also Multiphysik benötigt.

Im gemeinsamen CHEManager-Webinar der Comsol Multiphysics GmbH und der Clariant Produkte GmbH – Group Process Technology erfahren Sie, wie die COMSOL Multiphysics Simulationssoftware bei Clariant zur Optimierung von Rührkesselreaktoren eingesetzt wird. Anhand dieser konkreten Anwendung lernen Sie die wichtigsten Aspekte der Multiphysik-Modellerstellung kennen und sehen an praktischen Beispielen, worauf es ankommt.

In diesem Webinar lernen Sie:

Welche Möglichkeiten bietet die Software zur Modellierung reaktiver Strömungsprozesse?

Wann wird Multiphysik benötigt?

Wie wird eine Rührkesselgeometrie aufgebaut und gut vernetzt?

Wie werden die einzelnen Prozesse (Strömung, Stofftransport, Wärmetransport) aufgesetzt und miteinander gekoppelt gelöst?

