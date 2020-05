Ganz gleich ob Chemie und Pharma, Papierindustrie, Nahrungsmittel-, Werkstoff- oder Automotive-Industrie. Alle Industriebranchen stehen gleichermaßen vor der Herausforderung, ihre Produktion möglichst klimaneutral abzubilden und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Besonders groß ist der Druck dort, wo der CO 2 -Ausstoß am höchsten ist – in der Energieversorgung mit fossilen Brennstoffen.

Wie dies gelingen kann, zeigt das Whitepaper: Green Steam - CO 2 -neutrale Energielösungen für die Industrie.