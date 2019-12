Archroma gibt den Wechsel in der Position des Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Als Nachfolgerin von Alexander Wessels hat der Vorstand mit Wirkung zum 6. Januar 2020 Heike van de Kerkhof ernannt. Wessels war in dieser Position seit der Gründung des Unternehmens im Oktober 2013 tätig und rückt als Stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand auf. Er wird außerdem Aufgaben als Senior Advisor für das Investitionsportfolio von SK Capital übernehmen, zu dem auch Archroma gehört.

„Es war mir eine Ehre, in den vergangenen sechseinhalb Jahren mit SK Capital und dem Archroma Team zu arbeiten“, sagt Wessels. „Wir haben eine wirklich unglaubliche Reise hinter uns und schließen das Jahr mit einem weiteren Ertragsrekord ab. Das Unternehmen befindet sich in der einmaligen Lage, auf dem weiteren Weg in die Zukunft von einer signifikanten Eigendynamik zu profitieren. Für mich persönlich ist dies der ideale Moment, um meine nächste Herausforderung anzunehmen, und in Heike haben wir genau die richtige Person gefunden, um den Stab weiterzureichen. Wir freuen uns auf einen nahtlosen Wechsel, und ich sehe meiner weiteren Arbeit für das Unternehmen als Mitglied des Vorstands mit Spannung entgegen.“

Barry Siadat, Mitbegründer und Managing Director von SK Capital, fügt hinzu: „Ich möchte Xander persönlich für seine führende Rolle in der erfolgreichen Transformation von Archroma zu einem Marktführer für innovative und nachhaltige Produkte danken. Wir heißen ihn in seiner erweiterten Rolle bei SK Capital willkommen und begrüßen mit Heike ein rares Talent bei Archroma und SK Capital. Wir sind sicher, dass sie die ideale Person ist, um das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte von Archroma zu gestalten.“

Van de Kerkhof kommt von Castrol, der führenden Sparte für Markenschmierstoffe bei BP, wo sie als Vice President, Western Hemisphere, die Verantwortung für ein Geschäft mit mehr als 2 Mrd. USD Umsatz und rund 2.000 Beschäftigten innehatte. Vor BP war sie in ihrer fast 30-jährigen Karriere in diversen geschäftsführenden, kaufmännischen und operativen Funktionen bei DuPont und The Chemours Company tätig. Bei Neste Oil diente sie außerdem als Non-Executive Director.

„Ich habe eine Passion für Innovation und Nachhaltigkeit und freue mich sehr auf meine Aufgaben als CEO von Archroma“, so van de Kerkhof.