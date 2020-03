Bodo Möller Chemie kooperiert ab sofort mit dem Engineering- und Maschinenbauunternehmen Ceracon. Das Unternehmen entwickelt und produziert Verarbeitungsanlagen und Materialien für extrem effiziente 1K-Schaumdichtungen, die unter anderem bei Hochspannungsbatterien in elektrischen Fahrzeugen eingesetzt werden. Die Bodo Möller Chemie Gruppe verfügt als langjähriger Vertriebspartner und Know-how-Träger über einen weltweiten Zugang in die Automotive-Industrie. „Wir freuen uns über die Kooperation mit Ceracon, wodurch wir unsere Kunden nun neben unserer Fachkompetenz auch mit idealen Produkten unterstützen können. Dank der globalen Partnerschaft intensivieren wir unsere Präsenz im Wachstumsmarkt Elektromobilität“, sagt Andreas Moser, Marketing Director Formulated Systems Europe, der Bodo Möller Chemie.

1K-Schaumdichtungstechnologie und Vorfertigung für effiziente Montage an der Linie

Ceracon wurde im Jahr 2000 als Engineering- und Maschinenbauunternehmen gegründet und beschäftigt heute mehr als 200 Mitarbeiter. Die Konstruktion und die Herstellung von standardisierten und kundenspezifischen Anlagen für „Sealing Systems“ ist einer der wichtigsten Bereiche und umfasst neben der Anlagentechnik auch die Herstellung von einkomponentigen PUR Schaumdichtungssystemen sowie das Aufbringen geschäumter Dichtungen als Auftragsfertigung. Das Cerapur 1K-PU-System ergibt einen überwiegend geschlossenzelligen und damit hochwirksamen Dichtungsschaum mit gleichmäßiger feiner Zellstruktur. Zulieferer aus der Automobilindustrie sowie OEMs sind der Zielmarkt für das flexible Dichtungsprodukt. Der Vorteil der Ceracon 1K-Polyurethan-Schaumdichtungen liegt vor allem darin, dass z.B. der Deckel einer Hochvoltbatterie mit einer Schaumdichtung vorgefertigt und in der laufenden Produktion leicht montiert werden kann. Mit der in der automatisierten Formed-In-Place-Foam-Gasket-Dosiertechnik (FIPFG) hergestellten Dichtung, ist der Deckel ebenso leicht wieder für eventuelle Servicearbeiten abnehmbar. Die Bodo Möller Chemie Gruppe bietet mit den Polyurethan-Schaumdichtungen von Ceracon und weiteren Dichtstoffen, Klebstoffen und Gap Fillern für die Hochvolt-Batterietechnik ein umfangreiches Produktportfolio.