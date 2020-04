Covestro verstärkt mit Sach- und Geldspenden sein Engagement zur Eindämmung der weltweiten Coronavirus-Pandemie. So stellt das Unternehmen unter anderem Rohstoffe zur Herstellung von Produkten wie Medizingeräten, Schutzbrillen für medizinisches Personal und Krankenhausmatratzen bereit. Diese werden in zahlreichen Ländern an Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen im Umfeld der Werke verteilt. Für das Unternehmen steht dabei im Mittelpunkt, schnell und unkompliziert in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu helfen.

„Die Coronavirus-Krise betrifft uns alle und ist nur mit Solidarität zu bewältigen. Zusammenhalt und Engagement erleben wir aktuell in unserem Unternehmen in einem ganz besonderen Maße“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann. „Diese Haltung wollen wir auch nach außen tragen und unser Know-how sowie die Tatkraft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit bei der Bekämpfung der Pandemie einbringen. Gleichzeitig tun wir weiter alles, um die Sicherheit und Gesundheit der Belegschaft zu bewahren.“

Bereits seit Beginn der Krise beobachtet Covestro die Entwicklung der Lage kontinuierlich und verfolgt den Schutz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Angehörigen weltweit mit höchster Priorität. Zusätzlich hat das Unternehmen in den zurückliegenden Wochen eine Reihe direkter Maßnahmen zur lokalen Unterstützung für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen umgesetzt. Bereits mit Ausbruch des Coronavirus in China haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlreiche Hersteller schnellstmöglich mit Rohstofflieferungen für die Produktion von Diagnostik- und Beatmungsgeräten, Schutzmaterialien und Testausrüstung zur Seuchenbekämpfung und mit weiteren Soforthilfen unterstützt. Weltweit folgten weitere Maßnahmen, zu denen unter anderem Sach- und Geldspenden sowie strategische Partnerschaften mit Kunden zählen. Im Folgenden ist eine Auswahl der Maßnahmen aufgeführt, wie das Unternehmen zur Bekämpfung der Pandemie beiträgt:

Brasilien

• Spenden in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisation für Menschen in Not

China

• Spenden von Schutzbrillen, Thermometern und Kissen an staatliche Gesundheitseinrichtungen in Hubei und anderen Regionen Chinas

• Spendenkampagne der Mitarbeitenden für medizinisches Personal

Deutschland

• Spenden von medizinischen Hilfsgütern an Gesundheitseinrichtungen

• Spende von Material zur Herstellung von Schutzbrillen für das Universitätsklinikum Erlangen

• Spende von Atemschutzmasken an die Stadt Leverkusen

Italien

• Spendenkampagne der Mitarbeitenden

• Spende an Krankenhaus in Bergamo

Spanien

• Spenden an mehrere Krankenhäuser zum Kauf dringend benötigter Ausstattung

• Spenden von Material zur Herstellung von Krankenhausmatratzen

Taiwan

• Spende von Schutzbrillen an staatliche Gesundheitseinrichtungen

USA

• Spenden von Handdesinfektionsmitteln und Atemschutzmasken an lokale Einsatzkräfte und öffenliche Organisationen

• Spendenkampagne der Mitarbeitenden für eine nationale gemeinnützige Organisation und Unterstützung für Mitarbeitende, die persönlich zu den Hilfsmaßnahmen beitragen wollen

Um auch weiterhin medizinische Einrichtungen und weitere betroffene Bereiche zu entlasten und so die massiven Anstrengungen zur Eindämmung des Coronavirus zu unterstützen, stellt Covestro darüber hinaus bestehendes Know-how und innovative Materialien beispielsweise zum Einsatz der 3D-Druck-Technologie bereit.

Dazu gehört auch frei zugängliche Software zum 3D-Druck von Maskenhaltern, die die Tragbarkeit von medizinischen Schutzmasken verbessern. Außerdem arbeitet man in den USA mit einem 3D-Druck-Anbieter und einem Forschungsinstitut zusammen, das sich mit der Herstellung von Ventilatorenkomponenten unter Verwendung von Covestro-Materialien und technischem Fachwissen befasst.