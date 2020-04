Für die Eppendorf Gruppe war 2019 ein sehr gutes Geschäftsjahr. Das global tätige Life Sciences-Unternehmen aus Hamburg steigerte seinen Konzernumsatz auf 803,9 Mio. EUR (Vorjahr: 729,2 Mio. EUR). Dies entspricht einem Umsatzanstieg aus dem operativen Geschäft von 10,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das organische Wachstum in lokalen Währungen lag bei 7,2%. Zu dieser sehr positiven Entwicklung trugen alle wesentlichen Produktgruppen und alle weltweiten Vertriebsregionen bei. Um langfristig weiteres Wachstum sicherzustellen, investierte das Unternehmen 2019 überproportional stark in seine weltweite Standortinfrastruktur und in Projekte zur Neuausrichtung der Unternehmensgruppe. Wie erwartet, sank dadurch das Betriebsergebnis (EBIT) auf 144,2 Mio. EUR (Vorjahr: 153,7 Mio. EUR). Die EBIT-Marge lag bei 17,9% (Vorjahr: 21,1%).

„Die Eppendorf Gruppe hat sich 2019 sehr gut entwickelt und konnte den Wachstumstrend der Branche gezielt für sich nutzen“, so die beiden Vorstandsvorsitzenden, Eva van Pelt und Peter Fruhstorfer. „Die positive Geschäftsentwicklung zeigt, dass Eppendorf seine ambitionierte Wachstumsstrategie weiterhin erfolgreich umsetzt und seine Wachstumsziele erreicht. Dabei ist besonders erfreulich, dass es gelang, über dem Branchendurchschnitt zu wachsen und relevante Marktanteile dazuzugewinnen.“

Durch das sich seit Beginn des Jahres 2020 rasant ausbreitende Coronavirus kommt es zu gravierenden wirtschaftlichen Verwerfungen auf der ganzen Welt. Eine Aussage darüber, wie sich die Corona-Pandemie auf den Geschäftsverlauf dieses Jahres und das Ergebnis der Eppendorf Gruppe auswirken wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Eppendorf Gruppe wird entsprechend der Mission des Unternehmens ihren Teil dazu beitragen, mit Geräten, Verbrauchs-artikeln und Services die Forschung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu unterstützen.