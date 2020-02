Mit dem 50.000sten Intermediate Bulk Container (IBC) hat die Hoyer Group einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Edelstahlcontainer werden für anspruchsvolle Produkte der Chemie-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie überwiegend in China, Europa und den USA eingesetzt. In nur fünf Jahren hat sich die IBC-Flotte des Logistikunternehmens mehr als verdoppelt. Diese Flottenerhöhung macht die hohe Nachfrage nach den Containern deutlich.

Hoyer ist spezialisiert auf den Transport und das Handling von flüssigen Gütern. IBC werden weltweit sowohl für den Transport als auch für die Lagerung von anspruchsvollen chemischen Produkten und Lebensmitteln eingesetzt. In diesem Segment bietet der Logistiker Serviceleistungen, Dienstleistungspakete und vielfältige IBC-Typen. Diese verfügen über ein Fassungsvermögen von 500 bis 1.110 l.

Zum Jahreswechsel erreichte die IBC-Flotte nun eine Marke von 50.000 Einheiten. Besonders gefragt sind hier beheizbare IBC für die Lebensmittelindustrie, zylindrische Behälter für die Farben- und Lackindustrie und Druckbehälter – sogenannte Mini Pressure Tanks (MPT) – für spezielle Chemikalien.

Sicher, nachhaltig und effizient

Die Behälter weisen überzeugende Merkmale auf: Sie sind sicher, nachhaltig und effizient im Fassungsvermögen. Die robusten Edelstahlbehälter ermöglichen auch bei langfristiger Nutzung eine gleichbleibende Produktqualität, haben eine längere Lebensdauer als Plastikbehälter und wirken im Nutzungszyklus zudem nachhaltig. Hoyer verfügt über ein weltweites Netzwerk, welches eine sterile, keimfreie sowie koscher- und halal-Reinigung der Behälter anbietet. Dadurch wird höhere Produktsicherheit und -reinheit garantiert – ein Service, der insbesondere im Lebensmittelbereich gefragt ist.

„Die Anforderungen an die Ausstattung der IBC wachsen.

Dem begegnen wir nicht nur mit dem passenden Equipment, sondern auch mit umfassenden Serviceleistungen, die die Qualität und Sicherheit des Produkts sowie eine effiziente Planung und Bereitstellung gewährleisten“, so Stephanie Muhs, Director IBC Logistics bei der Hoyer Group.