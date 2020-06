Wasserstofffreisetzungsanlage „ReleaseBOX“ am Unternehmensstandort in Erlangen (Foto: Hydrogenious LOHC Technologie)

Die Investition der Hyundai Motor Company in Hydrogenious LOHC Technologies im Mai 2020 ist der Beginn einer weitergehenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Das Investment geht mit einem gemeinsamen Technologie- und Geschäftsentwicklungsabkommen einher, dessen Schwerpunkt auf stationären LOHC-Anwendungen liegt.

Mit der Beteiligung an Hydrogenious LOHC Technologies plant die Hyundai Motor Company den Ausbau und die Vermarktung der LOHC-Technologie (Liquid Organic Hydrogen Carrier). Die gemeinsamen Aktivitäten im Marketing und in der Geschäftsentwicklung konzentrieren sich zunächst auf Südkorea. „Mit der Zusammenarbeit wollen wir sowohl unserer Regierung als auch den Endverbrauchern die Vorteile der LOHC-Technologie verdeutlichen. Unser Ziel ist es, LOHC als Wasserstoffvektor im Rahmen der breit angelegten südkoreanischen Ambitionen zum Aufbau einer nationalen Wasserstoffinfrastruktur zu etablieren”, erklärt Yunseong Hwang, Vize-Präsident der Open Innovation Investment Group bei der Hyundai Motor Company. Die Partner planen, mittelfristig die gemeinsamen Wasserstoffaktivitäten auch auf Europa auszudehnen.

Hyundai ist in Asien und in Europa eine treibende Kraft hinter dem Aufbau der Infrastruktur zur Wasserstoffbetankung. Das südkoreanische Unternehmen betrachtet LOHC als eine vielversprechende Technologie im Hinblick auf die Wasserstofflogistik und -speicherung an Tankstellen. Daher wird neben der gemeinsamen Geschäfts- auch die Technologieentwicklung einen wichtigen Teil der Zusammenarbeit bilden.

„Wir begrüßen Hyundai als neuen Teilhaber sowie als Geschäfts- und Technologiepartner. Die Hyundai Motor Company ist eines der führenden globalen Automobilunternehmen und treibt die Wasserstoffmobilität weltweit voran. Beide Unternehmen teilen die Vision eines emissionsarmen, auf Wasserstoff basierenden Energie- und Mobilitätssystems. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die gemeinsame Weiterentwicklung der LOHC-Technologie”, sagt Daniel Teichmann, Geschäftsführer von Hydrogenious LOHC Technologies.