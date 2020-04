Gegen das Coronavirus gibt es derzeit weder eine Impfung noch ein Medikament. Deshalb nützt vor allem eines: Abstand halten! In vielen Bereichen dienen Bodenmarkierungen hierzu als Hilfe. „Da wir wissen, dass in besonders sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern dringend sogenannte Social Distancing Tapes benötigt werden, die schnell und einfach auf dem Boden zu kleben sind, werden wir diese allen großen Kliniken in Deutschland schenken“, sagt Norman Goldberg, Vorstandsvorsitzender von Tesa. Zu den ersten Empfängern gehören unter anderem die Universitätskliniken in Hamburg (UKE), Berlin (Charité), Gießen, Marburg und Köln sowie das Klinikum rechts der Isar der TU München.

In einer Lieferung an rund 30 Krankenhäuser spendet der Konzern 3.000 Rollen mit einer Gesamtlänge von 100 km in den drei Farbvarianten Gelb, Rot und Schwarz-Gelb. „Noch vor sechs Wochen hätte ich nicht für möglich gehalten, dass unsere Warnklebebänder diesen hohen Stellenwert im öffentlichen Leben bekommen würden“, erklärt Goldberg. „Ich freue mich umso mehr, dass wir Krankenhäuser, in denen die Ärzte und Pflegekräfte derzeit großartige Arbeit leisten, auf diese Weise ein wenig unterstützen können.“ Die aufmerksamkeitsstarken „Abstandshalter“ stammen aus dem Tesa-Werk Offenburg und dem Werk im norditalienischen Concagno – einer Region, die extrem stark von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen ist.

Die Bereitstellung von Warnklebebändern steht im Zusammenhang mit einem großen Hilfsprogramm, das der Beiersdorf-Konzern kürzlich gestartet hat. Ende März hatte Beiersdorf ein internationales Sofortprogramm in Höhe von 50 Mio. EUR zur Unterstützung des Kampfes gegen die Covid-19- Pandemie bekanntgegeben. Unter anderem produziert das Unternehmen auf fünf Kontinenten 1.000.000 l Desinfektionsmittel für zentrale öffentliche Einrichtungen und Einsatzkräfte in aller Welt. Auch Tesa beabsichtigt, an vielen weiteren der 56 Unternehmensstandorte zahlreiche Krankenhäuser mit Social Distancing Tapes auszustatten.