Die Urbana Energiedienste GmbH ist mit Wirkung zum 17. April 2020 zur Getec Wärme & Effizienz GmbH Nord umfirmiert worden. Getec hatte die Urbana bereits im Sommer 2017 erworben und damit ihr Dienstleistungsportfolio für die Immobilienwirtschaft in Norddeutschland sowie ihre Kompetenz im Bereich der Quartiersentwicklungen deutschlandweit weiter ausgebaut. Mit diesem Schritt soll die erfolgreiche Integration in die Getec Group nun auch namentlich abgeschlossen werden. An Kontaktdaten oder Ansprechpartnern für die Kunden ändert sich durch die Umfirmierung nichts.

„Getec und die Urbana als ein in der Region Hamburg stark aufgestelltes Unternehmen haben in den vergangenen Jahren ihre Kompetenzen gebündelt und das Geschäft erfolgreich weiter ausgebaut. Die Urbana hat zudem wesentlich mit dazu beigetragen, Getec als führendes Unternehmen für Quartiersentwicklungen in Deutschland zu etablieren. Mit der Umfirmierung haben wir jetzt den logischen Schritt vollzogen und das in den vergangenen Jahren erfolgte Zusammenwachsen auch namentlich abgeschlossen. Wir werden mit der Gesellschaft in Hamburg für unsere Kunden die Themen Energieeffizienzsteigerung, CO2-Reduzierung und Quartiere der Zukunft weiter vorantreiben“, erklärt Michael Lowak, Segment CEO Immobilienwirtschaft der Getec Group.

Das neu firmierte Unternehmen ist seit über 50 Jahren erfolgreich als Energiedienstleister für die Immobilienwirtschaft tätig. Vom Standort Hamburg aus steuert das Unternehmen die Versorgung von über 100.000 Wohnungen sowie 600 kommunaler und gewerblicher Objekte im Contracting. Die Getec Wärme & Effizienz Nord stellt dabei mit rund 1.200 Heizwerken und BHKW eine thermische Anschlussleistung von über 700 MW bereit.