Die Weylchem-Unternehmensgruppe kündigt eine Investition von mehr als 5 Mio. EUR in das Spezialchemikaliengeschäft am Standort Lamotte, Frankreich, an. Dies umfasst die Aufrüstung von Filtern sowie die Implementierung von Roboterelementen zur Verbesserung der Flexibilität und Kosteneffizienz. Dadurch werden die Leistung der bestehenden technischen Ausstattung und die allgemeine Flexibilität grundlegend erhöht.

Auf der Grundlage einer gründlichen Analyse des Standortes sowie einer an die Auftragsfertigung angepassten Ausrichtung definierte das Management um Vorstand Uwe Brunk das Potenzial. Mit Unterstützung von Christophe Amalric, Leiter der Betriebsabteilung, der mit seinem Operational Excellence-Team die effizientere Ausrichtung konzipierte, wurde ein detaillierter Finanzplan erstellt. Nach der Genehmigung der Investition von mehr als 5 Mio. EUR durch den Eigentümer der Gruppe, die International Chemical Investor Group (ICIG), wird man jetzt damit beginnen, den Standort zu modernisieren.

Im Rahmen dieses Prozesses ist die Installation eines säurefesten Filtertrockners geplant, um die Möglichkeiten zur Isolierung von hochwertigen Chemikalien im Bereich der Feststoffe zu erweitern. Darüber hinaus wird der Destillations-Werkzeugkasten für temperaturempfindliche Produkte durch einen dünnen Filterverdampfer aus Edelstahl erweitert. Zusätzlich zu den bestehenden Anlagen werden am Standort neue Edelstahlreaktoren eingeführt, um eine Mehrzweck-Produktionslinie zu errichten. Damit macht das Unternehmen einen Schritt Richtung Industrie 4.0.

„Seit wir unsere Marketingaktivitäten für die Auftragsfertigung reaktiviert haben, haben wir das Interesse der Kunden an einem zuverlässigen Partner in Europa erkannt, der ihr Wachstum mit innovativen, maßgeschneiderten Produkten unterstützt. Mit dieser Investition erweitern wir unser Dienstleistungsangebot durch eine flexible Ausstattung an einem von uns selbst geführten Standort.", so Brunk.