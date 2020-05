Kunden von CheMondis profitieren ab sofort von einer vollständig digitalen Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse. Möglich macht dies die strategische Partnerschaft mit Elemica, dem cloudbasierten Digital Supply Network für die globale Fertigungsindustrie. Die beiden Partner ermöglichen zukünftig die nahtlose Anbindung jedes Käufers oder Lieferanten an das CheMondis-Netzwerk, dem B2B-Online-Marktplatz für Chemikalien in Europa. Für seine Partnerunternehmen agiert das Unternehmen als Auftragsvermittler für das Datenmanagement.

Die Integration des automatisierten und digitalen Auftragsmanagements erfolgt über die ERP-Systeme der Partner. Möglich ist aber auch eine einfache Anbindung über die E-Mail-Infrastruktur der Unternehmen. Im Ergebnis entfallen manuelle Schritte wie das Übertragen von E-Mail-Bestellungen, Rechnungen oder anderer Dokumente ins ERP-System. „Durch die Zusammenarbeit mit CheMondis entsteht eine klassische Win-Win-Situation für alle Seiten. Denn über unser Netzwerk profitieren künftig auch die Kunden von CheMondis von einem effizienten Service, der sich mit dem Endkundenservice von Amazon vergleichen lässt“, erläutert Ingo Schildt, Senior Manager Supply Chain Solutions bei Elemica. „Künftig ist es jederzeit möglich, den Status von Bestellungen oder versendeter Ware zu prüfen.“

Mit der Partnerschaft stellt sich CheMondis im Hinblick auf die jüngsten Branchenentwicklungen zukunftsfähig auf. Um neue Umsätze zu generieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu erhöhen, setzen immer mehr Chemiekonzerne auf digitale Vertriebs- und Beschaffungskanäle.

Darüber hinaus erweitert das Unternehmen sein bestehendes Servicangebot um wertvolle Dienstleistungen. „Wir sind sehr froh darüber, unsere Partnerschaft mit Elemica auf die nächste Stufe zu heben. Dadurch stärken wir nicht nur unsere Position als führender B2B-Marktplatz für die Chemiebranche in Europa“, erklärt Cornelia Birnbrich, Head of Commercial bei CheMondis. „Zusätzlich erweitern wir unsere Verkaufsplattform, indem wir die Datenmanagement- und Auftragsvermittlungsdienste von Elemica bündeln und zum Nutzen unserer Kunden in die Plattform integrieren.“